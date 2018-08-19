Валютный обвал: эффект домино докатился до Индии
То, что происходило на этой неделе с валютами, показало, насколько уязвима сегодняшняя мировая финансовая система.
Глобальное падение
Турецкая лира реагирует на заявления Трампа о повышение пошлин, тут же пикирует до психологической отметки в 7,13 за доллар, тем самым обновляет исторический минимум. К концу недели, правда, частично отыгрывает до 6, но эффект домино уже сработал.
И кто бы мог подумать, одним из первых падает евро — до самого низкого уровня по отношению к доллару США за последний год. В рекордный минус за последние 10 лет уходит южноафриканский рэнд, а ведь от Анкары до Кейптауна — почти 14 тысяч километров.
Теряют итальянские гособлигации, мексиканский песо и российский рубль тоже, он добрался до 68 за доллар. И почти сразу рубль отыграл. Экономисты объяснили это эмоциональной реакцией на американские санкции. Так уже было.
Что касается Евросоюза, здесь причина колебаний — историческое взаимопроникновение экономик Турции и ЕС, ведь Анкара долгое время стремилась в Европу. Остальные же страны, которые остро отреагировали, — развивающиеся, а значит, по-прежнему серьезно зависящие от доллара США и от манипуляций американской финансовой машины, чем Вашингтон при случае пользуется, в том числе и в политических целях.
Это понимают и в Москве, и в Анкаре, и в Пекине. Тут уже задумались о переходе на расчеты в национальных валютах. Серьезно думают об этом и в Индии с населением почти 1 миллиард 400 миллионов человек.
Преднамеренный механизм
С замиранием сердца за колебаниями национальной валюты следит вся страна — от мелких уличных торговцев до руководителей гигантских холдингов, от студентов, мечтающих поехать учиться за границу, до тех обеспеченных индийцев, которые планировали провести отпуск в Европе или США.
14 августа после новостей из Турции, накануне государственного праздника и всеобщего выходного — Дня независимости, рупия пробила отметку в 70 единиц за доллар, а уже 16-го, когда торговые площадки открылись вновь, индийская валюта обнаружила себя на исторически низкой отметке — 70,32 за один доллар.
Индия — крупнейший покупатель на мировом рынке всего, что не производит сама; ежегодно тратит на глобальный шоппинг 600 миллиардов долларов. И все понимают, что такое стремительное обесценивании рупии означает лишь одно: цены на иностранные товары неизбежно взлетят.
Третий в мире по объемам импортер углеводородов. 85 процентов всей потребляемой нефти Индия закупает за рубежом за доллары. Обвал рупии моментально увеличил ежегодный счет Индии за покупку нефти на 26 миллиардов долларов — это для государственного бюджета. Для простых индийцев это уже аукнулось ростом цены на бензин, которая всю прошедшую неделю стремилась к историческому максимуму — примерно 75.
Аналитики на индийских телеканалах объясняют зрителям: причины обвала рупии — вне индийской экономики. Демарш США обвалил турецкую лиру, а та потянула за собой валюты всех развивающихся экономик мира. Инвесторы объяснения услышали, но паники на рынках избежать не удалось — основные индийские индексы устремились вниз, вслед за рупией.
"В Индии нет сомнений, что этот механизм был сознательно запущен Соединенными Штатами, и это является частью их новой политики. Очевидно, что случившееся должно побудить правительства стран с развивающейся экономикой пересмотреть свое отношение к глобализации в целом", — считает Нагапдуи Рангарудди Бханумурти, профессор Национального института общественных финансов и политики.
Индийский потребитель ждет, что уже на следующей неделе могут начать расти цены на импортные электронику и продукты питания. Даже те компании, кто в рамках национальной программы "Сделано в Индии" стремятся максимально локализовать производство, понимают, что стоимость иностранных комплектующих вырастет пропорционально падению рупии.
Взволнованы и индийские фермеры: рост цены на горючее повысит стоимость урожая, а прежняя относительно низкая цена — главное конкурентное преимущество перед крупными агрохолдингами. И хотя представители кабинета министров уже высказываются о возможном снижении налогов, для того чтобы сдержать рост цен, правящему кабинету такой "подарок" из США накануне выборов так же, как и Эрдогану, представляется ножом в спину.
"Преднамеренно одна страна старается взволновать все мировое общество. Не только в смысле финансовом, но даже в политическом. Мне кажется, что это чрезвычайная ситуация, тем более с точки зрения политики: приближаются выборы, правительству нужно будет очень осторожно иметь с этим дело", — подчеркнул Нандан Унникришнан, вице-президент исследовательского фонда "Observer Research Foundation".
О негативных последствиях для себя от падения рупии заявили и два крупнейших авиаперевозчика Индии — компании IndiGo и Jet Airways. Среди сотрудников поползли слухи о возможном сокращении. Тем более, что печальный прецедент еще свеж в памяти в памяти. Точно так же высокие цены на топливо и девальвация национальной валюты стали причиной крупнейшего краха в отрасли: в 2012-м точно так же разорилась другая крупная авиакомпания Индии Kingfisher Airlines.
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