Экс-наставник "МанЮнайтед" Мойес готов возглавить сборную США

Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес выразил желание возглавить национальную сборную США. Шотландский специалист сам направил запрос в Федерацию футбола США с предложением о сотрудничестве.

Руководители федерации дали понять, что готовы изучить вариант с кандидатурой Мойеса, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. Шотландцу сообщили, что в ближайшее время он получит ответ от боссов футбольной сборной Соединенных Штатов.

Напомним, что в текущий момент пост наставника команды свободен после того, как осенью 2017 года об отставке объявил Брюс Арена.