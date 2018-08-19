Сулейманов арестован за 210-миллионное хищение

Руководитель Фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан Магомед Сулейманов арестован на два месяца. Такое решение вынес Советский районный суд Махачкалы, пишет ТАСС. Защита подозреваемого может обжаловать вердикт в течение 10 дней.

Следствие подозревает Сулейманова в хищении более 210 миллионов рублей и создании преступного сообщества. С 2010 по 2018 годы глава ФОМС с сообщниками оплачивал государственными средствами поддельные счета. Так же в аффилированные страховые компании и фонд передавались сведения о "мертвых душах", якобы получивших медицинскую помощь.

По данным республиканской прокуратуру, группу расхитителей составляли работники территориального ФОМС, страховых компаний и лечебных учреждений республики.