Российские гимнастки Солдатова и Селезнева выиграли этап Мирового вызова

В Минске проходит этап Мирового вызова по художественной гимнастике. Российские спортсменки Александра Солдатова и Екатерина Селезнева одержали победы в упражнениях с лентой и мячом соответственно.

Солдатова за свое выступление получила от судей 18.600 балла и заняла первое место. Следом за россиянкой на пьедестале расположились болгарка Невяна Владинова и белоруска Екатерина Галкина.

Селезнева же первенствовала в своей дисциплине после того, как заработала 19.900 балла. Она опередила белорусскую соперницу Анастасию Салос и представительницу Израиля Линой Ашрам.