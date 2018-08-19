Истребитель пятого поколения: Россия передаст Индии большой объем технологий

Россия готовится передать Индии большой объем технологий в рамках проекта по созданию истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

По его словам, проект не закрыт, хотя ранее некоторые СМИ сообщали, что Индия выходит из него. Слюсарь подчеркнул, что индийцы "из этого проекта не выходят, они задают действительно большое количество вопросов, на которые мы даем, на наш взгляд, исчерпывающие ответы". Как рассказал глава ОАК, Индия в своем технологическом развитии переходит на второй этап: помимо покупки самолетов, она разворачивает лицензионное производство.

Также в программе Слюсарь рассказал о том, что в России ищут замену для украинского самолета Ан-124 "Руслан". По его словам, разработки начнутся уже в этом году. Кроме того, до конца лета ОАК и министерство обороны планируют заключить контракт на поставку первой партии истребителей Су-57.

Кроме того, он рассказал о том, что передача первых модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3М в войска запланирована на 2021 год. Они оснащены новыми противокорабельными ракетами.

Соглашение о проекте FGFA было подписано в 2007 году. Истребитель пятого поколения разрабатывается на базе Су-57. С российской стороны в работе принимает участие компания "Сухой".