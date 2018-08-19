Болтон сообщил о провале экс-директора ЦРУ Бреннана

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News раскритиковал бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана за "смешивание политики и разведки". Болтон назвал высказывания Бреннана после отставки "очень опасными", пишет РИА Новости.

По мнению Болтона, лишив Бреннана допуска к секретным материалам, президент "принял очевидное решение". Как считает советник Трампа, Бреннан и другие лица из администрации экс-президента Барака Обамы "политизировали разведку". "Я думаю, что необходимо, особенно для чиновников на высших постах, сохранять эту стену между разведкой и политикой. Он эту задачу провалил", — добавил Болтон.

Ранее Бреннан в Twitter обвинил Трампа в государственной измене. Трамп обдумывает привлечение Бреннана к ответу, пояснила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.