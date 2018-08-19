Люди стали чаще покупать простые телефоны, чтобы не пропадать в соцсетях

Продажи обычных телефонов без выхода в интернет выросли за год на 5%, сообщил в воскресенье телеканал "Скай ньюс". Продажи смартфонов тоже выросли за год, но показали более скромные результаты — только 2%.

Одной из причин падения интереса эксперты называют усталость пользователей от соцсетей.

"Стремясь оградить себя от круглосуточного доступа к соцсетям, покупатели "телефонных телефонов" (как называют простые устройства авторы статьи) вновь сделали популярными устаревшие технологии", — утверждает телеканал.

Покупатели простых телефонов объясняли свой выбор желанием избавиться от зависимости, жаловались на то, что слишком много времени проводят в соцсетях, используя смартфон. Причем многие признались, что ненавидят себя за то, что слишком привязаны к своим гаджетам.

Психологи давно предупреждают, что при слишком частом использовании смартфонов у некоторых пользователей могут возникнуть симптомы зависимости, и отказ от гаджета может даже вызвать синдром отмены, чаще свойственный алкоголикам, курильщикам и наркоманам.

Согласно статистике, порядка 20% совершеннолетних жителей Великобритании проводят в интернете более 40 часов в неделю. Многие из тех, кто принял участие в исследовании, осознавали, что зависят от телефонов и планшетов.

Ранее сообщалось, что корпорация Samsung может приостановить работу завода по производству мобильных телефонов в Китае. Причина такого решения — снижение продаж смартфонов.