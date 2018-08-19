Глава ОАК: отечественное авиастроение на пороге больших перемен
Уже через полтора года Россия представит на рынок принципиально новый среднемагистральный лайнер МС-21 — это главная надежда нашей гражданской авиации. А в ВВС ждут главную военную новинку — новейший истребитель пятого поколения Су-57. Когда он поступит на вооружение? И каких самолетов нам еще ждать? Об этом и не только рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
В небе над Жуковским — истребитель Су-57. Быстрый, маневренный и совершенно невидимый для чужих радаров. Чтобы взлететь, ему достаточно расстояния в 300 метров.
Конечно, многие мечтают хотя бы подойти к самому засекреченному новейшему истребителю пятого поколения Су-57. Но у нас есть уникальная возможность рассмотреть его в деталях. Король воздушного боя, машина настолько уникальная, что снимать можно далеко не все.
Современный локатор позволяет обнаруживать цель на значительном расстоянии, двигатель теперь с увеличенной тягой и топливной эффективностью, а умная кабина подскажет пилоту, как действовать.
"На самом деле, полетав на этом самолете, когда доводится летать на предыдущем поколении, то думаешь: как же здесь вот стало уже хуже, здесь вот надо включить то, сделать то, здесь ничего нет. Здесь очень серьезная интеллектуальная поддержка летчика, много самолет делает за него, и позволяет, в общем-то, сосредоточиться на основных боевых задачах летчика, не отвлекаясь на различные мелочи", — говорит летчик-испытатель первого класса Тарас Арцебарский.
Тарас Арцебарский — летчик-испытатель первого класса. Сын космонавта Анатолия Арцебарского, так что к небу близок был с самого детства. Уже освоил более 20 типов самолетов, так что ему есть с чем сравнивать.
— А вы помните свой первый полет на этом истребителе?
— Конечно помню. Такие вещи у летчиков не забываются, любой вылет на новом типе самолета, а тем более на таком.
— А как вы между собой с коллегами называете эту машину?
— Мы его называем по индексу его между собой — "полтинник", ласково, по-доброму. И так до сих пор называем, поскольку привыкли.
На западе интерес к этим истребителям возрос после переброски двух таких машин в Сирию в феврале этого года.
— Когда эти самолеты уже будут поставлены в распоряжение Минобороны?
"До конца лета, я думаю, что, наверное, на "Патриоте" мы подпишем с Министерством обороны контракт, и это знаковое событие для нас, на поставку первой установочной партии. Всего у нас запланирована закупка порядка 12 машин, вот, собственно, со следующего года начнется поставка уже непосредственно в часть", — говорит президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Легендарный Ту-95МС, стратегический бомбардировщик-ракетоносец. В НАТО ему присвоили имя "Медведь". И хотя он принят на вооружение почти полвека назад, после глубокой модернизации отлично выполняет свои задачи.
"Это уже будет фактически новый самолет в старом фюзеляже, здесь будет полностью новая так называемая "стеклянная кабина", новый навигационный комплекс, главное — что будет стоять, новый двигатель, модернизированный, с новыми винтами, который позволит увеличить количество ракет фактически вдвое", — говорит Юрий Слюсарь.
Испытания двигателей проходят при помощи летающей лаборатории. Сейчас здесь тестируют двигатель для нового пассажирского самолета МС-21. Сам лайнер потихоньку осваивает небо.
"Самолет подтвердил заложенные характеристики, достиг высоты 12 тысяч метров, скорость 966 километров была достигнута. Сейчас в основном проходит полет на устойчивость, управляемость", — говорит Юрий Слюсарь.
Для МС-21 в Жуковском специально возвели новый ангар. В помещении — хирургическая чистота. Создание цифрового лайнера требует, чтобы и производство, и испытания проводились в идеальных условиях.
— Как вы думаете, в перспективе когда-нибудь первые лица смогут пересесть на МС-21?
— Мы очень на это надеемся!
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