"Кристалл" стал чемпионом России по пляжному футболу

В чемпионате России по пляжному футболу определился новый чемпион страны. Им стал санкт-петербургский "Кристалл", который в финальном поединке обыграл саратовскую "Дельту". Матч завершился со счетом 4:1. Игра проходила на московском стадионе "Янтарь".

В составе триумфаторов забитыми голами отметились Кирилл Романов и Дмитрий Шишин, а Маурисиньо стал автором дубля. В то же время у проигравших единственный гол забил Игор Матеус.

Для "Кристалла" этот титул чемпиона стал четвертым. Он вошел в числе двух самых титулованных команд России, сравнявшись по этому показателю со столичным "Локомотивом". Отметим, что третье место досталось московскому "Спартаку", который в поединке за бронзу обыграл ЦСКА (4:1). Для спартаковцев эта медаль стала первой в истории клуба.