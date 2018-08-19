Тренер "Локомотива" Семин: победа психологически разгрузит нас

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после минимальной победы своей команды в матче четвертого тура чемпионата России против "Крыльев Советов" признался, что победа должна помочь команде психологически.

"Первая победа всегда дается непросто. Мы рады набрать три очка в Самаре, — признается Семин, слова которого приводит официальный сайт железнодорожников. – В последнее время в наш адрес звучало много критики и теперь "Локомотиву" психологически будет полегче".

"Если же говорить об игре, то могу отметить, что первый тайм остался за нами, а вот второй – за "Крыльями". После перерыва мы перестали контролировать мяч и игру в целом. Хорошо действовал Гилерме, особенно в заключительном моменте".

Напомним, что "Локомотив" забил свой первый гол в нынешнем чемпионате России и победил со счетом 1:0. Автором победного мяча стал польский новичок команды Гжегож Крыховяк.