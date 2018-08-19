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19 августа 201821:00

Эрдоган анонсировал строительство канала в обход Босфора

Турция готова начать строительство канала в обход Босфора. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал проект "Стамбул" самым крупным в истории страны, но не обозначил дату начала строительства.

Новая водная артерия свяжет Черное и Мраморное моря, ее протяженность составит 43 километра. По обеим сторонам канала построят два новых города.

Ранее сообщалось, что построить альтернативный Босфору водный канал планируют к 2023 году, когда в Турции будут праздновать столетие республики, напоминает "Россия 24".

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