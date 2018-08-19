В Сумах Toyota полицейских отрикошетила в людей от Audi

В украинских Сумах патрульная Toyota Prius столкнулась с Audi и вылетела на тротуар, перевернувшись. Пострадали полицейский (молодая девушка) и четыре пешехода.

Служебный автомобиль ехал на вызов с включенными маячками и звуковым сигналом, передает РИА Новости.