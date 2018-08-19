Болтон обсудит Сирию с Патрушевым

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым намерен обсудить ситуацию в Сирии и Иране.

В интервью телеканалу ABC Болтон рассказал, что Вашингтон обеспокоен гуманитарной ситуацией в этом регионе. Также он подчеркнул, что США продолжат борьбу с терроризмом до полного уничтожения группировки "Исламское государство" (запрещена в России), передает ТАСС.

Встреча пройдет в Женеве 23 августа. Как сообщалось ранее, также стороны могут обсудить выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также роль Ирана в урегулировании ситуации в Сирии.

Между тем сирийские власти заявили, что ВВС коалиции во главе с США причинили стране ущерб на миллиарды долларов. В МИД Сирии подчеркнули, что коалиция неоднократно совершала преступления против мирных сирийцев, убивая женщин и детей.