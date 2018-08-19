Гологрудые феминистки заступились за детей мигрантов в Брюсселе

Протестуя против содержания детей мигрантов в закрытых центрах, активистки "Фемен" провели акцию в Брюсселе.

Две женщины с обнаженной грудью выступили на знаменитом цветочном ковре, выложенном на исторической Гран-пляс. Они держали плакаты с осуждающей надписью. То же повторялось на их груди.

Надпись на спине гласила: "Позор Бельгии!"

Полиция задержала женщин, допросила и освободила, передает "Интерфакс".