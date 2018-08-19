Дубль Дриусси вернул "Зенит" на первое место

Четвертый тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Санкт-Петербурге, где "Зенит" на своем поле принимал екатеринбургский "Урал". Победу в поединке одержал клуб из Северной столицы – 4:1.

Счет в игре открыли гости. Уже на шестой минуте матча Юрий Бавин поразил ворота голкипера питерцев Андрея Лунева благодаря чему уральцы неожиданно быстро повели в счете. Впрчоем, уже через десять минут впереди были подопечные Сергея Семака, чему поспособствовал Себастьян Дриусси, оформивший дубль.

После этого игра выровнялась и "Урал" продолжать показывать себя неуступчивым соперником. Однако "Зенит" все-таки дожал уставших соперников – на 78 минуте все тот же Дриусси убежал в прорыв и отпасовал одинокому Артему Дзюбе, который поразил пустой угол ворот уральского клуба. Точку в игре поставил Леандро Паредес, забивший гол со штрафного. 4:1, питерский клуб празднует крупную победу.

По итогам четырех туров "Зенит" с 12 очками занимает первую строчку в РПЛ. Он является единственным клубом со стопроцентным показателем – четыре победы в четырех играх. "Урал" же с одним баллом замыкает турнирную таблицу чемпионата России.