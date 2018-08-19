В центре Москвы произошла авария с участием 8 машин

В центре Москвы произошла крупная авария. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, возле дома 34 на Большой Татарской улице столкнулись две иномарки. Они зацепили еще шесть припаркованных автомобилей.

В результате аварии пострадали два человека. Они были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Из-за ДТП были перекрыты три полосы дороги. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.