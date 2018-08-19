"Уфа" рискует не попасть на матч Лиги Европы с "Рейнджерс"

Футбольный клуб "Уфа" может столкнуться с проблемами накануне первого поединка квалификационного раунда Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс". Уфимцы испытывают трудности с получением британских виз, что ставит под вопрос проведение игры.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Record, в клубе из столицы Башкортостана намерены подать заявку на получение виз после матча чемпионата России против московского "Динамо", которое состоится в понедельник, 20 августа. Впрочем, генеральный директор "Уфы" выразил сомнения в том, что все будет выполнено в столь сжатые сроки.

Напомним, что первый поединок между командами состоится в Глазго 23 августа. Ответная игра пройдет в Уфе 30 августа.