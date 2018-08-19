Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию на хадж

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

В аэропорту города Джидда его встретил губернатор провинции, принц Мишал Бин Маджед Бин Абдул-Азиз Аль Сауд. Из аэропорта глава Чечни направился в Мекку для совершения обрядов хаджа, сообщает ТАСС.

Также у Кадырова запланирована встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, по приглашению которого он приехал, и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Кадыров выразил уверенность в том, что эти встречи позволят укрепить традиционные дружественные связи между Саудовской Аравией и Россией, и, в частности, Чечней.

В этом году хадж совершают в общей сложности более 2 миллионов паломников со всего мира, включая 22,5 тысячи россиян.