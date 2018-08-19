Тренер "Зенита" Семак: желания у нас больше, чем качества игры

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победный матч четвертого тура российской премьер-лиги против "Урала" (4:1). Российский специалист полагает, что его подопечным еще предстоит работа над качеством игры.

"Для нас неудачным выдался стартовый отрезок, однако мы все-таки нашли в себе силы для забитого гола, — резюмирует Семак, слова которого приводит Чемпионат.Com. – После того, как мы вышли вперед все равно было тяжело, ведь счет был скользким. Нам необходимо лучше контролировать мяч, чтобы создавать больше моментов".

"Иногда мы торопимся, желания получается чуть больше, чем качества демонстрируемой игры. Но это те вещи, над которым нам предстоит работать. Матч получился тяжелым, но ребята молодцы, выложились на сто процентов. Мы взяли три очка и теперь будем готовиться к следующему поединку".

Напомним, что "Зенит" имеет в своем активе четыре победы в четырех матчах и 12 очками возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги.