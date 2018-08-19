Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 августа 201823:20

Велоспорт. Россиянин Чернецкий победил на Arctic Race of Norway

arctic-race-of-norway.com

В Норвегии прошла традиционная веломногодневка Arctic Race of Norway. Победителем в гонке стал российский велогонщик Сергей Чернецкий, выступающий в команде "Астана". По итогам заключительного этапа россиянин стал восьмым, что хватило ему для победы в общем зачете.

Время Чернецкого в генеральной классификации составило 15 часов 55 минут и 42 секунды. Вслед за россиянином на пьедестале с отставанием в 11 секунд от победителя расположился норвежский велогонщик команды Joker Icopal Маркус Хелгард, а также американец Колин Джойс из Rally Cycling. Его отставание от Чернецкого составило 12 секунд.

Прежде из российских велогонщиков на Arctic Race of Norway отличался лишь Ильнур Закарин, ныне выступающий за Katyusha Alpecin. В 2015 году он становился бронзовым призером веломногодневки.

Сейчас

20:41

Гологрудые феминистки заступились за детей мигрантов в Брюсселе

19:13

В Турции произошло землетрясение

18:49

На "Лосе" на крыше электрички нашли труп

17:52

Сулейманов арестован

16:04

Авто из свадебного кортежа столкнулось с грузовиком на встречке в Чувашии

14:58

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

13:31

За взятки задержали замгендиректора "Энергии" и двух его подчиненных

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Трехчасовые переговоры: Путин и Меркель обсудили Иран и Украину, Сирию и беженцев

Трехчасовые переговоры: Путин и Меркель обсудили Иран и Украину, Сирию и беженцев

4 часа назад
Трамп грозит военным бюджетом России и санкциями союзникам по НАТО

Трамп грозит военным бюджетом России и санкциями союзникам по НАТО

3 часа назад
Российские гандболистки завоевали золото чемпионата мира

Российские гандболистки завоевали золото чемпионата мира

2 часа назад
Гологрудые феминистки заступились за детей мигрантов в Брюсселе

Гологрудые феминистки заступились за детей мигрантов в Брюсселе

3 часа назад
На свадьбе в Австрии Путина встретили Черчилль и Кеннеди

На свадьбе в Австрии Путина встретили Черчилль и Кеннеди

2 часа назад
Валютный обвал: эффект домино докатился до Индии

Валютный обвал: эффект домино докатился до Индии

3 часа назад
Глава ОАК: отечественное авиастроение на пороге больших перемен

Глава ОАК: отечественное авиастроение на пороге больших перемен

1 час назад
Отдельный самолет для мобильника: причуды богатых авиапассажиров

Отдельный самолет для мобильника: причуды богатых авиапассажиров

6 часов назад
В Сумах Toyota полицейских отрикошетила в людей от Audi

В Сумах Toyota полицейских отрикошетила в людей от Audi

4 часа назад
Болтон обсудит Сирию с Патрушевым

Болтон обсудит Сирию с Патрушевым

4 часа назад
Эрдоган анонсировал строительство канала в обход Босфора

Эрдоган анонсировал строительство канала в обход Босфора

3 часа назад
Убийство женщины экс-супругом в Москве попало на видео

Убийство женщины экс-супругом в Москве попало на видео

12 часов назад
Сирийцам переданы 8,4 тонны гуманитарной помощи

Сирийцам переданы 8,4 тонны гуманитарной помощи

2 часа назад
Полвека назад кончилась "Пражская весна": была ли возможна другая развязка?

Полвека назад кончилась "Пражская весна": была ли возможна другая развязка?

2 часа назад
43 погибших: мост Моранди обошелся Генуе слишком дорого

43 погибших: мост Моранди обошелся Генуе слишком дорого

2 часа назад
Наводнение в Индии: жертв уже 357

Наводнение в Индии: жертв уже 357

3 часа назад
Бондарев: в Сирии Су-57 подтвердил все свои характеристики

Бондарев: в Сирии Су-57 подтвердил все свои характеристики

4 часа назад
США подозревают в подготовке переворота в Иране

США подозревают в подготовке переворота в Иране

5 часов назад
В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

5 часов назад
"Кристалл" стал чемпионом России по пляжному футболу

"Кристалл" стал чемпионом России по пляжному футболу

5 часов назад
Люди стали чаще покупать простые телефоны, чтобы не пропадать в соцсетях

Люди стали чаще покупать простые телефоны, чтобы не пропадать в соцсетях

5 часов назад
На "Лосе" на крыше электрички нашли труп

На "Лосе" на крыше электрички нашли труп

5 часов назад
"Локомотив" минимально обыграл "Крылья Советов"

"Локомотив" минимально обыграл "Крылья Советов"

6 часов назад
Истребитель пятого поколения: Россия передаст Индии большой объем технологий

Истребитель пятого поколения: Россия передаст Индии большой объем технологий

6 часов назад
Падение омской акробатки во время циркового выступления в Казахстане сняли на видео

Падение омской акробатки во время циркового выступления в Казахстане сняли на видео

6 часов назад
Трамп пожаловался на "маккартизм в его худшем виде"

Трамп пожаловался на "маккартизм в его худшем виде"

6 часов назад
Украинскую военную технику поделили на старье и муляжи

Украинскую военную технику поделили на старье и муляжи

6 часов назад
Сулейманов арестован за 210-миллионное хищение

Сулейманов арестован за 210-миллионное хищение

6 часов назад
McDonald’s отравил жителей 15 американских штатов

McDonald’s отравил жителей 15 американских штатов

7 часов назад
Чемпион России по футболу забил свой первый мяч в 4 туре РПЛ

Чемпион России по футболу забил свой первый мяч в 4 туре РПЛ

7 часов назад
Замначальника отдела ГИБДД спровоцировал ДТП с пострадавшей в Саратове. Видео

Замначальника отдела ГИБДД спровоцировал ДТП с пострадавшей в Саратове. Видео

7 часов назад
Под Смоленском нашли фрагменты самолета "Нормандии-Неман"

Под Смоленском нашли фрагменты самолета "Нормандии-Неман"

7 часов назад
От ондатры до шезлонга: что предлагают московские парки

От ондатры до шезлонга: что предлагают московские парки

7 часов назад
Глава ОАК рассказал о разработке замены "Руслану"

Глава ОАК рассказал о разработке замены "Руслану"

7 часов назад
Авто из свадебного кортежа столкнулось с грузовиком на встречке в Чувашии

Авто из свадебного кортежа столкнулось с грузовиком на встречке в Чувашии

8 часов назад
Свадьба Шредера: Песков уточнил планы Путина

Свадьба Шредера: Песков уточнил планы Путина

9 часов назад
Солдат чудом пережил падение под поезд в петербургском метро. Видео

Солдат чудом пережил падение под поезд в петербургском метро. Видео

9 часов назад
За взятки задержали замгендиректора "Энергии" и двух его подчиненных

За взятки задержали замгендиректора "Энергии" и двух его подчиненных

10 часов назад
Защитник "Нижнего Новгорода" отвернулся от флага России

Защитник "Нижнего Новгорода" отвернулся от флага России

12 часов назад
Маленькая страна: что купить в Словении по цене двушки в Москве

Маленькая страна: что купить в Словении по цене двушки в Москве

14 часов назад
Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату

Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату

18.08.2018 13:03
В возникновении аутизма обвиняют ДДТ

В возникновении аутизма обвиняют ДДТ

11 часов назад
Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке

Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке

18.08.2018 13:18
Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших

Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших

18.08.2018 10:59
Программа "Индустрия кино" от 18 августа 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 18 августа 2018 года

18.08.2018 02:35
202
Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

17.08.2018 14:13
Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

17.08.2018 13:45
Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

17.08.2018 10:44