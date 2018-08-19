В центре Москвы столкнулись 8 автомобилей

На Большой Татарской улице в Москве столкнулись 8 автомобилей. Вначале Mercedes врезалась в такси, затем автомобили задели 6 припаркованных машин. Пострадали два человека.

Mercedes столкнулся с такси, выполняя обгон, уточняет РИА Новости. Другие обстоятельства аварии выясняются.