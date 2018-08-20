Испания начинает процедуру для эксгумации диктатора Франко

Правительство Испании планирует на следующей неделе запустить процедуру, необходимую для переноса останков диктатора Франсиско Франко из гробницы в комплексе "Долина павших" близ Мадрида.

24 августа на первом после каникул заседании правительство начнет процедуру, которая необходима для реализации переноса останков. Намерение перенести останки диктатора было озвучено еще в июне текущего года, сообщает ТАСС.

Франко пришел к власти в Испании в 1939 году с помощью нацистской Германии и фашистской Италии. Участвовал во Второй мировой войне на стороне Гитлера (формально страна не входила в гитлеровскую коалицию, но против СССР была послана "Голубая дивизия"). Репрессии против политических противников продолжались вплоть до самой смерти диктатора в 1975 году.

Комплекс, в котором похоронен Франко, начали сооружать в 1940 году по его же приказу; он находится недалеко от Мадрида. В 2013 году социалисты выступили с предложением перенести его мавзолей в другое место, а само кладбище сделать мемориалом в память о погибших в годы его диктатуры.