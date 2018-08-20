В Москве на фестивале фейерверков победила команда Словакии

Команда из Словакии завоевала главный приз Международного фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в парке Братеево в Москве.

Всего за победное место боролись команды из восьми стран​​​. В первый день свое мастерство показали команды из Австрии, Болгарии, Италии и США, во второй — из Андорры, Греции, Словакии и Великобритании.

В итоге первое место заняла команда Словакии Privatex Pyro. На втором и третьем расположились Греция и США. При этом греческая команда увезет с собой еще и приз зрительских симпатий, который она завоевала, исполнив шоу под "Сиртаки".

Завершился фестиваль выступлением российской команды на внеконкурсной основе под "Катюшу" в рок-исполнении, сообщает РИА Новости.