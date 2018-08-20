Деноминация в Венесуэле: выдержит ли новый боливар?

С понедельника, 20 августа, в Венесуэле вступает в обращение новый суверенный боливар. Президент страны Николас Мадуро объявил этот день выходным, чтобы население могло адаптироваться к новым деньгам. С венесуэльской купюры исчезли сразу пять нулей, передает РИА Новости.

Сначала предполагалось, что деноминация пройдет 4 июня, однако затем она была отложена до августа.

С 20 августа в стране будут ходить сразу две валюты – криптовалюта "петро" и привязанный к ней боливар. Старые боливары также остаются в обороте до тех пор, пока не исчезнут. "Петро" обеспечена нефтью: таким образом, Венесуэла стала первой страной, имеющей криптовалюту, обеспечиваемую нефтью.

#Entérate de todo lo que hay que saber sobre el bolívar soberano | | Reconversión apunta a la equidad económica (+ Infografía) https://t.co/KNqIAWvxlZ pic.twitter.com/mrVgH0WHh1 — Ciudad CCS (@CiudadCCS) August 19, 2018

Президент Венесуэлы также увеличил минимальную заработную плату – сразу в 60 раз. Она составляет половину одного "петро" или 1800 новых боливаров.

Но выдержит ли боливар? Некоторые эксперты сомневаются в эффективности деноминации. В Венесуэле продолжается гиперинфляция, экономические условия остаются сложными. Аналитики сравнивают положение в стране с тем, что было на Кубе (где также было две валюты – песо и конвертируемый песо) в ее худшие времена: доходов нет, внешний долг растет, проценты страна платить не в состоянии. Как будет развиваться ситуация на рынке Венесуэлы после введения новой валюты, никто предсказать не может.

МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция в стране составит миллион процентов. Это приближает ситуацию в Венесуэле к ситуации в Германии в 1923 году или в Зимбабве в 2000-е годы. Сейчас на черном рынке доллар стоит 6 миллионов старых боливаров (или 60 новых).

Власти Венесуэлы сняли ограничения на обмен валют и объявили либерализацию доллара. Обмен валюты будет проводиться по курсу, основанному на стоимости "петро" и аукционной стоимости доллара.