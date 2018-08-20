Водочную "крепость" приведут к общему знаменателю

Минимальная розничная цена на водку любой крепости теперь будет приравниваться к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая составляет 205 рублей за пол-литра. Соответствующий приказ издал Минфин РФ.

Таким образом, розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов поднимется на 9 рублей за 0,5 литра, а крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 рубля за 0,5 литра. МРЦ более крепкой водки не изменится, сообщает ТАСС.

Введение унифицированной цены на водку связано с необходимостью устранения "возможных разночтений", говорится в документе министерства финансов. Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в качестве меры борьбы с теневым производством.

По мнению экспертов, до недавнего времени продажи водки крепостью 38 градусов в России стабильно росли, а теперь после унификации цен спрос на этот напиток упадет практически до нуля.