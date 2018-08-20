На грани пыток: Бутину лишили сна и пищи

Российские дипломаты направят американским властям протест в связи с переводом Марии Бутиной. Об этом представители нашей дипмиссии сообщили в Facebook. Накануне стало известно, что Марию перевели в тюрьму города Александрия, не уведомив об этом даже ее адвоката. Представители российского посольства в срочном порядке отправились к девушке. После чего рассказали, что Мария сейчас находится в полной изоляции, её лишили личных вещей, книг. Но не только.

"Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут, — приводит телеканал "Россия 24" цитату с Facebook дипмиссии. — Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна. Теперь она будет содержаться в режиме "административной сегрегации" (изоляции). Ее собираются держать взаперти в одиночной камере. У нас все больше вопросов к американскому правосудию. Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток? Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций".

В предыдущем учреждении Марии было не лучше. Как рассказали российские дипломаты после общения с девушкой, во время содержания в тюрьме Вашингтона Бутиной не разрешали прогулки, устраивали постоянный досмотр с полным раздеванием, а также организовывали ночные побудки каждые 15 минут. Эксперты назвали такое отношение не иначе как способом оказания психологического давления на россиянку.