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Палестино-израильский конфликт 36 минут назад

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20 августа 201803:21

"Премьер Мухаммед": Трамп пошутил про объединение Палестины и Израиля

Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пошутил, что если будет создано единое палестино-израильское государство, через несколько лет премьера Израиля будут звать Мухаммед. Свое саркастическое заявление он сделал во время встречи с королем Иордании Абдаллой II в июне. Подробности встречи стали известны благодаря тому, что король пообщался с главой французского МИД Жаном-Ивом Дрианом.

На встрече с Трампом Абдалла II рассказал, что многие молодые граждане Палестины хотели бы жить в одном государстве с израильтянами и иметь с ними равные права. В таком случае, предположил монарх, Израиль потеряет "еврейский характер". "А премьера через несколько лет будут звать Мухаммед", — добавил Трамп.

Вместе с тем президент США заявил, что стремится к миру на Ближнем Востоке и что если его администрация не справится с конфликтом, это не удастся никакой другой американской администрации, передает РИА Новости.

Израиль готов сотрудничать с США в вопросе достижения мира, хотя детали плана, разрабатываемого американской стороной, до сих пор не раскрыты. Палестина, в свою очередь, отказывается от посредничества США после того, как Трамп, проигнорировав претензии палестинской стороны, признал столицей еврейского государства Иерусалим.

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