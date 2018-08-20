"Премьер Мухаммед": Трамп пошутил про объединение Палестины и Израиля

Президент США Дональд Трамп пошутил, что если будет создано единое палестино-израильское государство, через несколько лет премьера Израиля будут звать Мухаммед. Свое саркастическое заявление он сделал во время встречи с королем Иордании Абдаллой II в июне. Подробности встречи стали известны благодаря тому, что король пообщался с главой французского МИД Жаном-Ивом Дрианом.

На встрече с Трампом Абдалла II рассказал, что многие молодые граждане Палестины хотели бы жить в одном государстве с израильтянами и иметь с ними равные права. В таком случае, предположил монарх, Израиль потеряет "еврейский характер". "А премьера через несколько лет будут звать Мухаммед", — добавил Трамп.

Вместе с тем президент США заявил, что стремится к миру на Ближнем Востоке и что если его администрация не справится с конфликтом, это не удастся никакой другой американской администрации, передает РИА Новости.

Израиль готов сотрудничать с США в вопросе достижения мира, хотя детали плана, разрабатываемого американской стороной, до сих пор не раскрыты. Палестина, в свою очередь, отказывается от посредничества США после того, как Трамп, проигнорировав претензии палестинской стороны, признал столицей еврейского государства Иерусалим.