Улучшилось состояние девушки, которая выжила в авиакатастрофе на Кубе

Улучшилось состояние единственной девушки, выжившей при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной.

19-летняя Майлен Диас была переведена из одной гаванской больницы в другую, где будет проходить дальнейшую реабилитацию. Врачи ампутировали ей левую ногу ниже колена.

Крушение "Боинга", выполнявшего внутренний рейс, произошло 18 мая этого года. Изначально в авиакатастрофе выжили три женщины, однако две пациентки позже скончались. Таким образом, при крушении самолета погибли 112 человек. Причины катастрофы не установлены, сообщает ТАСС.