20 августа 201804:30
На форуме "Армия-2018" покажут русскую "шапку-невидимку"
На форуме "Армия-2018", который пройдет в Подмосковье, корпорация "Ростех" покажет покрытие, которое меняет рисунок и цвет в зависимости от окружающей среды и в перспективе будет наноситься на военную технику и экипировку солдат.
По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, покрытие может имитировать сложные графические изображения, вплоть до колышущейся листвы. Принцип действия будет показан на примере перспективного шлема, но возможности применения покрытия, которое не требует большого объема энергии, гораздо шире — одежда, оружие, боевая техника, сообщает ТАСС.
Сейчас
02:17
Бутину лишили сна и пищи
17:52
Сулейманов арестован
Картина дня
-
Танец Путина и казачьи песни: как гуляли на свадьбе Кнайсль и Мейлингера
- Замгендиректора "Энергии" задержали за взятки
- ДТП на Ставрополье: погибли люди
- На концерте Backstreet Boys упала входная арка
- Школьник спас свою маму, расклеив объявления
Самое читаемое
-
Ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного пола
- Сын экс-депутата Госдумы покончил с собой вместе с девушкой
- Жена и сын футболита Жиркова едва не утонули в Испании
- Звезду "Минуты славы" зарезали в собственном доме
- Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Мажор уничтожил элитный суперкар с пробегом 25 км (фото)
- Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату
- Посмотрите, какой кроссовер везут в Россию китайцы!
- В Подмосковье заработал международный автодром
- Первый кроссовер УАЗ получит полный привод как у "Нивы"
Экономика
-
Банк России увеличил загрузку печатного станка
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- За счет чего растет экономика США?
- Инженерная составляющая экосистемы "умного" здания
- СМИ: Всемирный банк имеет доступ к разработке федеральных законопроектов России
Недвижимость
-
Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных
- Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы
- Для вегетарианцев начали строить правильные дома
- Что делать, если застройщик обанкротился
- Матильда рассказала, как поделила имущество со Шнуром
Вести.Медицина
-
Инструкция: что делать при укусе осы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Кто такая Момо и что нужно знать об очередной «суицидальной игре» в сети
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
Вести в 20.00
-
Кофи Аннан. Человек, цементировавший ООН
- Петербургского скульптора подвела "Википедия"
- Российский пианист покоряет "Евровидение"
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- В Москве нашли груду брошенных документов. Что грозит виновным
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- МЧС предупредило москвичей о тумане
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Коломенское превратили в Древнюю Русь
- Фитнес-клуб оставил клиентов без денег и без спорта
- Эксперты обновляют ГОСТы на школьную форму
- Столицу ждет грандиозное пиротехническое шоу
- Фестивальные выходные: шоу фейерверков, джаз, исторические реконструкции и цветущие сады
Вести.Стиль
-
Самые главные азиатские косметические тренды 2018
- Матовая помада: как выбрать и пользоваться?
- Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы?
- История парфюмерии: от сакральных благовоний до современных ароматов
- Топ-5 простых летних диетических салатов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Инженеры научились использовать обычный Wi-Fi для поиска в багаже металлов и жидкостей
- Больной фитопланктон может портить погоду
- Искусственный интеллект объяснит пациентам результаты анализов
- Расшифрован геном пшеницы, что когда-то считалось невозможным
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки
Сегодня
На грани пыток: Бутину лишили сна и пищи
2 часа назад
На форуме "Армия-2018" покажут русскую "шапку-невидимку"
56 минут назад
Деноминация в Венесуэле: выдержит ли новый боливар?
4 часа назад
Российские гандболистки завоевали золото чемпионата мира
7 часов назад
Валютный обвал: эффект домино докатился до Индии
7 часов назад
Водочную "крепость" приведут к общему знаменателю
4 часа назад
На свадьбе в Австрии Путина встретили Черчилль и Кеннеди
7 часов назад
В Сумах Toyota полицейских отрикошетила в людей от Audi
9 часов назад
Болтон обсудит Сирию с Патрушевым
8 часов назад
Эрдоган анонсировал строительство канала в обход Босфора
8 часов назад
Убийство женщины экс-супругом в Москве попало на видео
16 часов назад
Сирийцам переданы 8,4 тонны гуманитарной помощи
6 часов назад
Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в стычке с медведем
36 минут назад
43 погибших: мост Моранди обошелся Генуе слишком дорого
7 часов назад
Наводнение в Индии: жертв уже 357
7 часов назад
США подозревают в подготовке переворота в Иране
9 часов назад
"Кристалл" стал чемпионом России по пляжному футболу
10 часов назад
Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату
18.08.2018 13:03
В возникновении аутизма обвиняют ДДТ
15 часов назад
Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке
18.08.2018 13:18
Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших
18.08.2018 10:59
Программа "Индустрия кино" от 18 августа 2018 года
18.08.2018 02:35
207
Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали
17.08.2018 14:13
Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи
17.08.2018 13:45
Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным
17.08.2018 10:44