На форуме "Армия-2018" покажут русскую "шапку-невидимку"

На форуме "Армия-2018", который пройдет в Подмосковье, корпорация "Ростех" покажет покрытие, которое меняет рисунок и цвет в зависимости от окружающей среды и в перспективе будет наноситься на военную технику и экипировку солдат.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, покрытие может имитировать сложные графические изображения, вплоть до колышущейся листвы. Принцип действия будет показан на примере перспективного шлема, но возможности применения покрытия, которое не требует большого объема энергии, гораздо шире — одежда, оружие, боевая техника, сообщает ТАСС.