На севере Москвы загорелась жилая многоэтажка, погиб 1 человек

На севере Москвы (улица Илимская) произошел пожар в жилой 16-этажке. Погиб один человек.

Возгорание произошло на девятом этаже, уточняет ТАСС. Однако горение было сильным, и пожарные решили эвакуировать весь дом. Были спасены 17 человек, еще 22 эвакуированы.