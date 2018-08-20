В пригороде Хабаровска из-за пожара в гостинице эвакуированы более 150 человек

Пожар произошел в гостинице туристического комплекса "Заимка" в Хабаровском крае, более 150 постояльцев и сотрудников эвакуированы.

Сообщение о ЧП в четырехэтажном здании гостиницы в селе Краснореченское Хабаровского района поступило вечером 19 августа​​​. Когда пожарные прибыли, выяснилось, что на цокольном этаже для белья горит кабель.

Из комплекса самостоятельно эвакуировались около 150 посетителей и 14 человек персонала. Еще пять сотрудников были эвакуированы спасателями.

Пожар полностью потушен; пострадали матрацы, кровати и постельное белье, повреждено 20 погонных метров кабеля, сообщает РИА Новости.