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Борьба с коррупцией в России 38 минут назад
Суд изберет меру пресечения для взяточников из ракетной корпорации "Энергия"
20 августа суд в Москве изберет меры пресечения для сотрудников ракетной корпорации "Энергия". Заместителя гендиректора Алексея Белобородова и двух его подчиненных подозревают в попытке мошенничества. Им грозит до 10 лет заключения и крупные штрафы.
Официальное обвинение объявят во время заседания, передает телеканал "Россия 24". Дело расследует Следственный комитет России при содействии ФСБ. По информации "Роскосмоса", обвиняемые дают показания. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что фигуранты уже уволены. Сообщается также, что топ-менеджеры корпорации требовали взятку от руководителя одной из фирм за помощь в получении контракта на строительство.
С просьбой провести проверки в следственные органы обратилось руководство самой госкорпорации. В июне Счётная палата обнародовала отчёт. Согласно докладу, почти половина нарушений за прошлый год приходится на "Роскосмос". Это примерно 760 миллиардов рублей.
В начале августа руководитель РКК "Энергия" Владимир Солнцев был отстранен от работы в связи с расторжением трудового договора. Ранее в поле зрения правоохранителей попал головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш. Один из его сотрудников — Виктор Кудрявцев — был арестован по обвинению в госизмене. Еще одно уголовное дело было заведено по статье "мошенничество в особо крупном размере" в отношении главы НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.
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