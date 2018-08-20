Сергей Кисляк: дело Бутиной говорит о падении политической культуры в США

Дело Марии Бутиной надуманное и говорит о падении политической культуры в США. Так арест россиянки прокомментировал бывший посол России в Соединенных Штатах Сергей Кисляк.

Дипломат отметил, что взаимоотношения Москвы и Вашингтона стали заложником внутриполитических столкновений в Америке.

Накануне посольство России в США заявило, что американским правозащитникам следовало бы осудить то, как с Бутиной обращаются в тюрьме. Стало известно, что на девушку оказывают психологическое давление, у неё забрали личные вещи.

В конце минувшей недели из Вашингтона ее перевели в тюрьму штата Вирджиния, не предупредив адвоката, и поместили в одиночную камеру, сообщает "Россия 24".