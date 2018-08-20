Во время страшной бури в Мекке россияне не пострадали

Россияне не пострадали во время сильнейшей бури в Мекке, которая обрушилась на священный город ислама накануне. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.

В эти минуты более двух миллионов верующих со всего мира совершают обряды хаджа. После рассвета паломники отправились в путь, чтобы совершить главный из них — стояние на горе Арафат. Накануне на хадж в Саудовскую Аравию прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров. Он планирует встретиться с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает телеканал "Россия 24".