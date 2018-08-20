Полиция Румынии сначала избила 500 демонстрантов, а потом извинилась

В Румынии министр внутренних дел Кармен Дан извинилась перед пострадавшими во время разгона манифестации 10 августа. Глава силовиков представила доклад на 90 страниц.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Бухареста, чтобы обвинить правительство страны в коррупции и экономическом спаде. Митинг изначально был заявлен как мирный, но превратился в массовую драку.

В МВД Румынии подчеркнули, манифестанты вели себя агрессивно, но признали, что жандармы использовали протестующих как человеческий щит. В ход шел слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Около 500 человек были ранены, 70 пришлось госпитализировать. Правящие партии страны обвинили друг друга в подстрекательстве к протестам, передает "Россия 24".