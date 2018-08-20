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20 августа 201806:09

С 20 августа "Билайн" отменил внутрисетевой роуминг

"Билайн" с сегодняшнего дня отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентов. А в скором времени и остальным пользователям "Большой четверки" мобильных операторов не придется нести дополнительные расходы на связь в поездках по России.

Отмена внутрисетевого роуминга завершится до конца сентября. Это результат длительного антимонопольного разбирательства, напоминает телеканал "Россия 24". Предупреждение с требованием устранить необоснованную разницу в ценах ФАС выдала операторам еще в июле прошлого года. При этом только Tеlе2 согласилась добровольно выполнить условия предписания. Компания сделает это до 31 августа.

"Мегафон" отменит внутрисетевой роуминг с 30 августа. МТС — с 30 сентября. При этом "Мегафон", "Вымпелком" и МТС как нарушители антимонопольного законодательства заплатят штрафы — от 300 тысяч до миллиона рублей для каждой компании. Сумма штрафов будет рассчитана в течение сентября.

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