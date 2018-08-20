Uber vs Tesla: Илона Маска обвинили в антинаучности и неэффективности

В Twitter разгорелся спор между Илоном Маском и топ-менеджером Uber. Член совета директоров последней Арианна Хаффингтон обвинила Маска в "демонстрации дико устаревшего, антинаучного и ужасно неэффективного способа использования человеческой энергии".

"Ford и Tesla — две единственные американские автомобильные компании, избежавшие банкротства. Я только что вернулся домой с завода. Вы считаете, что смена подхода к работе — это возможный вариант? Это не так", — написал Маск после публикации открытого письма.

Хаффингтон разместила ссылку на письмо в своем Twitter и призывала Маска изменить подход к работе.

Глава Tesla не растерялся и парировал: его компания — вторая в автомобильной отрасли США после Ford, которая ни разу не банкротилась.

Зато Tesla не первый год терпит убытки. В 2017 году потери компании достигли два с четвертью млрд долларов. 2018 год — новый рекорд: только за I квартал убытки составили 710 млн. Недавно Илон Маск дал интервью New York Times, в котором рассказал, что последний год стал для него "самым тяжелым и болезненным" за всю карьеру. После таких заявлений акции Tesla обвалились почти на 9%.