Главный архитектор Москвы высказался против машин, видеокамер и заборов

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что заборы, огораживающие дворы – признак нездоровой среды. В столице таких заборов слишком много, особенно в сравнении с мировыми столицами, такими как Берлин и Париж, считает чиновник.

Кузнецов отметил, что в правильном дворе должны быть площадки для детей и взрослых, зеленые насаждения. При этом в идеале там не должно быть машин, однако ясно, что парковки можно создать не везде и в некоторых дворах с машинами "придется мириться", сказал архитектор.

Торговля и сервисы, как не относящиеся к приватной части, должны быть снаружи двора. Деление пространства на частные и общественные зоны должно читаться без дополнительной навигации и обеспечиваться без помощи таких рудиментов, как заборы. Злоумышленника забор остановить не может, а вот спешащему на помощь может помешать, считает Кузнецов.

Он отметил, что, когда забор отсутствует и все видно насквозь, безопасность выше. При этом главный столичный архитектор отметил, что и видеокамеры – следствие плохого планирования. Однако они – меньшее зло, чем заборы. Когда в Москве будут массово введены новые планировочные стандарты, она станет безопасным и дружелюбным городом, которому не нужны дополнительные элементы контроля.