20 августа в КНДР встретятся семьи, разлученные Корейской войной

Семьи, в начале пятидесятых разлученные Корейской войной, сегодня встретятся в КНДР. Южнокорейская группа ранним утром выехала в курортную зону Кымгансан на территории КНДР. Во встрече, организованной впервые за три года, будут участвовать примерно 250 человек, большинству из них уже больше 80 лет. Многие не видели своих родных более полувека.

Эта встреча продлится до среды, 22 августа, передает телеканал "Россия 24". Еще одну поездку жителей Южной Кореи в КНДР организуют в конце недели.