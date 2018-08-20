Жертвами обрушения на бывшем бумажном заводе на Сахалине стали рабочие-нелегалы

Во время демонтажных работ на бывшем бумажном заводе в Поронайске (Сахалин) произошло обрушение. Работы проводили 10 человек, двое из них погибли. Пятеро получили травмы, а еще один в настоящее время погребен под завалами. Ведутся его поиски, передает ТАСС.

Часть рабочих – граждане Киргизии, которые находятся в России нелегально: у них просрочена регистрация. Ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека".