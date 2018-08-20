Умер народный художник России Виталий Волович

В Екатеринбурге скончался народный художник России, академик Виталий Волович. Мировую известность ему принесли иллюстрации к средневековой литературе. Прежде всего это «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Отелло», «Роман о Тристане и Изольде».

Произведения Воловича представлены в Третьяковской галерее, музее имени Пушкина, Русском музее в Санкт-Петербурге и многих зарубежных залах: например, в Праге и Кельне. Его работы представлены в частных коллекциях по всему миру. Не так давно, 3 августа, Виталию Воловичу исполнилось 90 лет, передает телеканал "Россия 24".