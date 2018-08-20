В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США

На американское посольство в Турции совершено нападение. Здание дипмиссии обстреляли в Анкаре. Огонь открыли из проезжавшего мимо легкового автомобиля белого цвета. Злоумышленник целился в кабину, в которой находятся охраняющие посольство офицеры.

В результате инцидента никто не пострадал. Турецкая полиция ищет нападавшего, передает телеканал "Россия 24".