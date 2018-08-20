Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
20 августа 201808:45

Стрельба в центре Харькова: убит полицейский

Возле здания городского совета в Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Информация о том, что в центре города слышны выстрелы, поступила в 00:37 по московскому времени. На место ЧП выехали патрульные полицейские.

Возле здания горсовета они обнаружили раненого охранника. Увидев патрульных, преступник начал по ним стрелять, ранив одного из них. Тогда полицейские открыли ответный огонь и убили нападавшего. Полицейский, получивший ранение, скончался позже в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". На месте стрельбы работает руководство областного управления Нацполиции, следователи и эксперты. Следствие продолжается. Полицейские выясняют личность стрелявшего и его мотивы.

Сейчас

10:00

На острове Ломбок опять произошло сильное землетрясение

09:44

Член "Правого сектора" Терновский осужден в России

08:00

Умер народный художник России Виталий Волович

07:46

В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США

06:09

"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг

05:00

На севере Москвы загорелась жилая многоэтажка

03:01

Новую ракету для комплекса "Панцирь-С1М" испытают до конца года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Афганистане талибы захватили пассажиров трех автобусов

В Афганистане талибы захватили пассажиров трех автобусов

1 час назад
Стрельба в центре Харькова: убит полицейский

Стрельба в центре Харькова: убит полицейский

1 час назад
Умер народный художник России Виталий Волович

Умер народный художник России Виталий Волович

2 часа назад
Эксперт об экономических рычагах влияния США, долларе и разведке

Эксперт об экономических рычагах влияния США, долларе и разведке

2 часа назад
Во время страшной бури в Мекке россияне не пострадали

Во время страшной бури в Мекке россияне не пострадали

4 часа назад
В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США

В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США

2 часа назад
С 20 августа "Билайн" отменил внутрисетевой роуминг

С 20 августа "Билайн" отменил внутрисетевой роуминг

3 часа назад
Uber vs Tesla: Илона Маска обвинили в антинаучности и неэффективности

Uber vs Tesla: Илона Маска обвинили в антинаучности и неэффективности

2 часа назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

2 часа назад
ФСБ: в Томской области за финансирование ИГИЛ задержан мигрант

ФСБ: в Томской области за финансирование ИГИЛ задержан мигрант

56 минут назад
Новак Джокович выиграл турнир в Цинциннати

Новак Джокович выиграл турнир в Цинциннати

1 час назад
Бывший адвокат президента США набрал кредитов на 20 миллионов долларов

Бывший адвокат президента США набрал кредитов на 20 миллионов долларов

2 часа назад
Жертвами обрушения на бывшем бумажном заводе на Сахалине стали рабочие-нелегалы

Жертвами обрушения на бывшем бумажном заводе на Сахалине стали рабочие-нелегалы

2 часа назад
Полиция Румынии сначала избила 500 демонстрантов, а потом извинилась

Полиция Румынии сначала избила 500 демонстрантов, а потом извинилась

2 часа назад
Верховная рада: запрет на транспортное сообщение с Россией добьет Украину

Верховная рада: запрет на транспортное сообщение с Россией добьет Украину

2 часа назад
Главный архитектор Москвы высказался против машин, видеокамер и заборов

Главный архитектор Москвы высказался против машин, видеокамер и заборов

2 часа назад
20 августа в КНДР встретятся семьи, разлученные Корейской войной

20 августа в КНДР встретятся семьи, разлученные Корейской войной

2 часа назад
Барселона ополчилась на иностранных туристов

Барселона ополчилась на иностранных туристов

3 часа назад
Суд изберет меру пресечения для взяточников из ракетной корпорации "Энергия"

Суд изберет меру пресечения для взяточников из ракетной корпорации "Энергия"

3 часа назад
Сергей Кисляк: дело Бутиной говорит о падении политической культуры в США

Сергей Кисляк: дело Бутиной говорит о падении политической культуры в США

3 часа назад
Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в стычке с медведем

Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в стычке с медведем

5 часов назад
На форуме "Армия-2018" покажут русскую "шапку-невидимку"

На форуме "Армия-2018" покажут русскую "шапку-невидимку"

5 часов назад
Средний чек по России достиг двухлетнего минимума

Средний чек по России достиг двухлетнего минимума

5 часов назад
Иран об атомной сделке: в США есть болезнь - пристрастие к санкциям

Иран об атомной сделке: в США есть болезнь - пристрастие к санкциям

6 часов назад
Глава A.P. Moller-Maersk предупредил об угрозе для экономики США

Глава A.P. Moller-Maersk предупредил об угрозе для экономики США

6 часов назад
"Премьер Мухаммед": Трамп пошутил про объединение Палестины и Израиля

"Премьер Мухаммед": Трамп пошутил про объединение Палестины и Израиля

6 часов назад
Новую ракету для комплекса "Панцирь-С1М" испытают до конца года

Новую ракету для комплекса "Панцирь-С1М" испытают до конца года

7 часов назад
Улучшилось состояние девушки, которая выжила в авиакатастрофе на Кубе

Улучшилось состояние девушки, которая выжила в авиакатастрофе на Кубе

7 часов назад
Украинский радикал Ляшко ответил США на слова о предательстве

Украинский радикал Ляшко ответил США на слова о предательстве

7 часов назад
Экс-директор ЦРУ провалил свою задачу: мнение советника президента США

Экс-директор ЦРУ провалил свою задачу: мнение советника президента США

8 часов назад
Деноминация в Венесуэле: выдержит ли новый боливар?

Деноминация в Венесуэле: выдержит ли новый боливар?

8 часов назад
Водочную "крепость" приведут к общему знаменателю

Водочную "крепость" приведут к общему знаменателю

8 часов назад
Сирийцам переданы 8,4 тонны гуманитарной помощи

Сирийцам переданы 8,4 тонны гуманитарной помощи

11 часов назад
На свадьбе в Австрии Путина встретили Черчилль и Кеннеди

На свадьбе в Австрии Путина встретили Черчилль и Кеннеди

12 часов назад
Российские гандболистки завоевали золото чемпионата мира

Российские гандболистки завоевали золото чемпионата мира

12 часов назад
Валютный обвал: эффект домино докатился до Индии

Валютный обвал: эффект домино докатился до Индии

12 часов назад
Трехчасовые переговоры: Путин и Меркель обсудили Иран и Украину, Сирию и беженцев

Трехчасовые переговоры: Путин и Меркель обсудили Иран и Украину, Сирию и беженцев

13 часов назад
Бондарев: в Сирии Су-57 подтвердил все свои характеристики

Бондарев: в Сирии Су-57 подтвердил все свои характеристики

14 часов назад
"Кристалл" стал чемпионом России по пляжному футболу

"Кристалл" стал чемпионом России по пляжному футболу

14 часов назад
Люди стали чаще покупать простые телефоны, чтобы не пропадать в соцсетях

Люди стали чаще покупать простые телефоны, чтобы не пропадать в соцсетях

14 часов назад
Убийство женщины экс-супругом в Москве попало на видео

Убийство женщины экс-супругом в Москве попало на видео

21 час назад
Маленькая страна: что купить в Словении по цене двушки в Москве

Маленькая страна: что купить в Словении по цене двушки в Москве

23 часа назад
Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату

Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату

18.08.2018 13:03
В возникновении аутизма обвиняют ДДТ

В возникновении аутизма обвиняют ДДТ

20 часов назад
Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке

Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке

18.08.2018 13:18
Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших

Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших

18.08.2018 10:59
Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

17.08.2018 14:13