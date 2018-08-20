Стрельба в центре Харькова: убит полицейский

Возле здания городского совета в Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Информация о том, что в центре города слышны выстрелы, поступила в 00:37 по московскому времени. На место ЧП выехали патрульные полицейские.

Возле здания горсовета они обнаружили раненого охранника. Увидев патрульных, преступник начал по ним стрелять, ранив одного из них. Тогда полицейские открыли ответный огонь и убили нападавшего. Полицейский, получивший ранение, скончался позже в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". На месте стрельбы работает руководство областного управления Нацполиции, следователи и эксперты. Следствие продолжается. Полицейские выясняют личность стрелявшего и его мотивы.