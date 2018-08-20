ФСБ: в Томской области за финансирование ИГИЛ задержан мигрант

По подозрению в финансировании "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Томской области задержан гражданин одной из стран Азии, передает РИА Новости. Сотрудниками ФСБ задокументированы факты перевода денег террористам.

В ведомстве отметили, что злоумышленник осознавал, что перечисленные им деньги будут использованы для совершения преступлений террористического характера, в том числе в России. Сторонник терроризма задержан, в отношении него следственным подразделением УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности" УК РФ.