Теннисистка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге

В понедельник были опубликованы еженедельные рейтинге теннисистов. Дарья Касаткина поднялась с 12 на 11 строчку в рейтинге WTP, а Карен Хачанов сделал шаг вниз в списке АТР.

Сильнейшая на данный момент российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 12 места на 11. Мария Шарапова сохранила за собой 21 строчку. Анастасия Павлюченкова перешла с 28 позиции на 27, а Екатерина Макарова осталась на 49 месте. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп.

У мужчин Карен Хачанов сделал шаг назад в рейтинге АТР – переместился с 22 на 21 место. На одну с строку с 38 на 37 место поднялся Даниил Медведев. Андрей Рублев уступил две строчки и теперь занимает 62 место. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, на втором месте швейцарец Роджер Федерер, а на трете место с пятого поднялся серб Новак Джокович, выигравший турнир серии "Мастерс" в американском Цинциннати.