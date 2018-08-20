Член "Правого сектора" Терновский осужден в России

За участие в акциях, "направленных против интересов России" осужден на 2 года 3 месяца колонии участник "Правого сектора" (запрещен в России) Роман Терновский.

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал "Правый сектор" объединением экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Как сообщила журналистам в понедельник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, приговор вступил в законную силу.

По данным СКР, в 2015-2016 годах на Украине Терновским было организовано изготовление и распространение атрибутики с символикой "Правого сектора", а также "он принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов РФ".

Обвиняемый неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.

Отмечается, что используя аккаунт в Facebook, Терновский осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора", привлекая пользователей, в том числе, проживающих на территории РФ.