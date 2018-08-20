Избиение и задержание полицейскими мужчины в московском аэропорту попало на видео

В минувшее воскресенье посетители аэропорта Домодедово наблюдали неприглядную картину задержания полицейскими нетрезвого мужчины при его ребенке и жене.

По словам автора видео, задерживаемый мужчина, хотя и был подвыпивший, однако вел себя прилично. К нему подошли полицейские, в грубой форме потребовали документы и, не дождавшись ответной реакции, начали его избивать и скручивать.

Задержание, при котором мужчина сопротивления не оказывал, сопровождалось матерной руганью как полицейских, так и очевидцев происшествия.

После того, как на изрядно поколоченного мужчину удалось надеть наручники, его увели. На месте происшествия остались кровавые следы, растерянная мать, недоуменно вопрощающая про своего мужа: "И где мне теперь его искать?", а также ее перепуганный ребенок.