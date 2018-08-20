Шамиль Газизов: футболисты "Уфы" получать визы в течении суток

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов сообщил, что у команды не должно возникнуть проблем с получением британских виз. Встреча раунда плей-офф Лиги Европы между "Глазго Рейнджерс" и "Уфой" пройдет в намеченный срок — в четверг, 23 августа.

Ранее в британской прессе появилась информация об угрозе срыва матча из-за проблем с визами у российской команды. Говорилось, что футболисты "Уфы" не успеют получить необходимые документы в нужное время. Однако Шамиль Газизов заявил, что уфимцы прибудут в Глазго в намеченный срок.

"Мы прямо сейчас подаем документы на визы. Кто-то из игроков уже сдал документы, кто-то сдает сейчас. Все нормально. Рассматриваться наши документы будут в течении суток. Что касается информации британской прессы про то, что документы будут обрабатывать пять суток, то она неверная. Похоже, в Британии неверно перевели мои слова. Потому что я говорил, что до матча осталось пять дней и нужно оперативно решать вопрос с визами, что мы сейчас и делаем", — приводит слова Шамиля Газизова "Спорт-Экспресс".