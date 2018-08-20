В Дагестане столкнулись пять машин. Пострадали 18 человек

В массовом ДТП в Дагестане пострадали 18 человек.

Авария произошла в поселке Ачи-су в Карабудахкентском районе. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, там столкнулись пять автомобилей, включая одну пассажирскую "ГАЗель".

Пострадавшие (среди них – пятеро детей) были доставлены в Центральную городскую больницу города Избербаш.