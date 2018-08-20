"Ливерпуль" может отдать вратаря Кариуса в аренду "Бешикташу"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус может продолжить карьеру в турецком "Бешикташе". Речь идет об аренде 25-летнего голкипера.

Лорис Кариус был основным вратарем "Ливерпуля" в прошлом сезоне. Но грубые ошибки Кариуса в финале Лиги чемпионов стоили красным победы в главном клубном турнире Европы. Летом "Ливерпуль" приобрел за 60 миллионов евро вратаря "Ромы" и сборной Бразилии Алиссона Беккера, после чего Кариус потерял шанс играть в основе английского клуба.

Ливерпуль" намерен отдать немецкого голкипера в аренду с перспективой дальнейшего выкупа. Наибольший интерес к Кариусу проявил турецкий "Бешикташ", лишившийся летом основного вратаря Фабри.